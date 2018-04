Kliknij

Piaszczyste plaże Portugalii, idealne do wypoczynku

Złociste plaże są domeną regionu Algarve. Region ten zyskał nawet tytuł Europe's Leading Beach Destination (najlepszego europejskiego kierunku plażowego). Jego plaże wielokrotnie odznaczane były Błękitną Flagą, czyli znakiem potwierdzającym czystość wód.

Jedną z najpopularniejszych plaż jest oczywiście Meia Praia w Lagos. Rozciąga się ona na długości ponad czterech kilometrów. Jej zaletą jest dobra dostępność oraz infrastruktura turystyczna. W jej obrębie znajduje się wiele barów, kawiarni oraz restauracji, w których można zjeść coś smacznego lub ukoić pragnienie. Ponadto plaża ta uznawana jest za raj dla miłośników sportów wodnych, szczególnie windsurfingu.

„Wśród klientów, którzy nabyli za Naszym pośrednictwem nieruchomość w Algarve są fani surfingu, którzy znaleźli tu jedne z najlepszych warunków na Świecie do uprawiania tego wspaniałego sportu, jak i miłośnicy gry w golfa, szlifujący na tutejszych polach golfowych formę zimą, kiedy w Polsce nie ma szansy na grę” - mówi Grzegorz Wojciechowski z firmy CALACOSTA HOME IN THE SUN sprzedającej nieruchomości w Hiszpanii i Portugalii.

Plażą godną odwiedzenia jest także Praia da Falesia w Albufeira. Przyciąga wyjątkowym klifami o czerwono-białym zabarwieniu. Oferowane krajobrazy zapierają dech w piersiach. Dodatkowym atutem tego miejsca są dwa przylegające do plaży kąpieliska.

Osoby ceniące sobie prywatność z pewnością odnajdą ją na mniej znanych, lecz równie uroczych plażach. Są to Praia do Alvor Poente oraz Praia Grande de Pera. Pierwsza z nich jest długa i płaska, a na jej wschodnim krańcu znajdują się imponujące klify oraz skały. Druga z nich uznawana jest za mekkę dla windsurfingowców, dzięki sprzyjającym warunkom do uprawiania tego sportu.

Plaża Praia Dourada o długości około dziewięciu kilometrów znajduje się na południowym wybrzeżu Porto Santo. Jest piaszczysta, a jej piasek jest drobny i delikatny. W połączeniu z czystą, turkusową głębią oceanu prezentuje się niezwykle zachęcająco. Wody oceanu w tym regionie bogate są w składniki mineralne (takie jak: jod, magnez i wapń), stąd też przekonanie o ich terapeutycznym działaniu. Plaża należy do tych z rodzaju cichych, łatwo tu o chwilę wytchnienia i zadumy.

Praia do Senhor da Pedra to portugalska plaża z legendą w tle. Znajduje się w na niej kaplica, która zgodnie z legendą została wzniesiona na cześć Jezusa wyłaniającego się w tym miejscu z fal oceanu.

Plażą, której nie można pominąć, jest z pewnością Praia da Costa Nova. Jej znakiem szczególnym są piękne, drewniane domy pomalowane w biało-kolorowe paski.

Zapierające dech w piersiach zatoki

Osobną grupę plaż stanowią te, które oferują odwiedzających malownicze krajobrazy. Są to imponujące zatoki. Jedną z najpopularniejszych plaż tego typu jest oczywiście Praia da Marinha. Obok wysokich klifów dech w piersiach zapiera czysta, turkusowa woda oraz jej... bezkres. Uważana jest za jedną z 10 najpiękniejszych plaż w Europie (według przewodnika Michelin).

Plaża Praia de Benegil zlokalizowana jest w pobliżu słynnej kamiennej jaskini Algar de Benagil. Ze względu na to, że grota jest dostępna tylko od strony oceanu, dostęp do niej jest utrudniony. Konieczne jest wynajęcie motorówki lub kajaka, by się do niej dostać.

Ponta da Piedade to zaś jedna z najpiękniejszych plaż w Europie wybrana przez Forbes'a. Imponuje mnogością małych zatoczek oraz grot. Można je podziwiać z wysokiego klifu oraz zbliżyć się do nich motorówką lub kajakiem. Imponujące skaliste brzegi w połączeniu z błękitem nieba oraz turkusem oceanu to widok, który na pewno na długo zapadnie w naszej pamięci.

Jak plaża to... impreza

Plaże to nie tylko zażywanie odpoczynku i słońca czy też uprawianie sportów wodnych. To również miejsce najlepszych zabaw. Za najbardziej imprezowe miejscowości z plażami w tle uważane są Cascais oraz Estoril.

Znakiem szczególnym Praia da Conceicao jest dworek Palacio dos Duques de Loule. Plaża ta oferuje wiele atrakcji dla osób uprawiających sporty wodne. Ze względu na dużą bliskość wielu lokali jest idealnym miejscem dla imprezowiczów.

Praia da Rocha to plaża, która osobom ją odwiedzającym, obok złotego piasku oferuje także inne atrakcje. W tym oczywiście bary, kawiarnie oraz dyskoteki. To miejsce tętni życiem. Docenią to osoby, które uwielbiają się nim cieszyć.

Na uwagę zasługuje również Praia do Almoxarife, z której rozpościera się widok na sąsiednią wyspę oraz wulkan Pico. Piękne widoki dostarczają dodatkowych wrażeń podczas imprezowych wieczorów i nocy.

Plaże zatopione w naturze

Portugalia to także kraj, w którym niektóre plaże wydają się nietknięte działalnością człowieka. Otacza je natura. Natura w pięknej i dzikiej odsłonie. Przykładem jest Praia da Ilha da Barreta. Sąsiaduje z Parkiem Naturalnym Ria Formosa, który zyskał miano jednego z siedmiu Cudów Natury Portugalii. Obok pięknych krajobrazów można tu również spotkać wyjątkowe gatunki roślin oraz zwierząt.

Ciekawym przykładem jest także Praia do Monte Clerigo. Podczas odpływu na skalnym wybrzeżu można zaobserwować wiele gatunków żyjątek - krabów, ryb, rozgwiazd, a także jeżowców.

Osoby, które uwielbiają nurkować, z pewnością odnajdą się na Praia do Portinho da Arrabida. Piasek jest tu niemalże biały, a woda błękitno-niebieska o doskonałej przejrzystości. Plaża to część Parku Naturalnego Serra da Arrabida. W głębi oceanu skrywają się imponujące gatunki fauny oraz flory - idealne obiekty dla nurków.

"Zapraszamy do Portugalii, zakup nieruchomości w Portugalii to doskonały wybór" mówi Grzegorz Wojciechowski z CALACOSTA HOME IN THE SUN.