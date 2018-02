Barcelona, ulubione miasto międzynarodowych przedsiębiorców.

W ostatnich latach Barcelona stała się siedzibą wielu firm związanych z branżą nowych technologii i branżą IT działających globalnie. Ekosystem dla przedsiębiorców stworzony w Barcelonie doskonale się sprawdza, wyróżnia się swoją innowacyjnością, przedsiębiorcy podkreślają międzynarodowy charakter miasta, doskonałe warunki do prowadzenia firmy oraz wyjątkową jakość życia jakie oferuje ta śródziemnomorska metropolia.

Wielu z przedsiębiorców wybiera Barcelonę jakie miejsce zamieszkania chociaż nie mają biznesowych relacji z tym miastem. Decydują się na ten krok ze względu na doskonałą sieć połączeń lotniczych jakie oferuje miasto z całym światem, możliwość zamieszkania w wielokulturowym i międzynarodowym środowisku oraz doskonały klimat i charakter miasta.

Ale Barcelona nie tylko jest jednym z najlepszych miast dla przedsiębiorców szukających szans rozwoju swojej firmy na rynku międzynarodowym. Stolica Katalonii jest doskonałym miejscem do życia, oferta kulturalna i rozrywkowa jest bardzo szeroka, klimat jest doskonały, miejskie plaże są wspaniałe a miłośnicy dobrej kuchni znajdą bogatą i zróżnicowaną gastronomię.

Rodziny osiedlające się w Barcelonie poszukują szkół międzynarodowych dla swoich dzieci , w Barcelonie jest wiele międzynarodowych szkół podstawowych i średnich, szkoły wyższe z tego miasta znajdują się na liście najlepszych szkół na świecie.

Barcelona oferuje doskonałe warunki do rozwoju również dla polskich przedsiębiorców. Sieć połączeń lotniczych z Polską jest bardzo dobra, możliwość życia na codzień w tym wspaniałym mieście jest inspirujące dla każdego przedsiębiorcy.

„Nasza firma pomaga polskim przedsiębiorcom osiedlić się w Hiszpanii, ulubione miasta polskich przedsiębiorców w których nabywają nieruchomości to Walencja i Barcelona. Barcelona oferuje wyjątkową jakość życia i doskonałe połączenie lotnicze z Polską i Europą, pozwala to na prowadzenie firmy w dowolnym kraju Europy a mieszkanie na wybrzeżu Morza Śródziemnego” - mówi Grzegorz Wojciechowski z firmy CALACOSTA HOME IN SPAIN.

Czas na Barcelonę !!!