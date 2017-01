Położone nad Morzem Śródziemnym Wybrzeże Costa Blanca jest od wielu lat jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do zakupu nieruchomości w Hiszpanii.

Costa Blanca to jeden z najpiękniejszych i najpopularniejszych regionów Hiszpanii. Posiada wyjątkowe walory klimatyczne: ponad 320 słonecznych dni w roku, łagodną i słoneczną zimę. Piękne, szerokie, czyste i piaszczyste plaże zapraszają do kąpieli wodnych i słonecznych.Tętniące życiem przez cały rok miasteczka na Costa Blanca są wyjątkowo zadbane, w każdym można poczuć klimat i urok prawdziwej Hiszpanii.

Costa Blanca oferuje doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych, żeglarstwa, kitesurfingu , windsurfingu. Fani golfa znajdą na Costa Blanca niezliczoną liczbę pól golfowych, na których rozgrywane są międzynarodowe turnieje.

Największym miastem na Costa Blanca i zarazem stolica prowincji jest Alicante. Miasto posiada 330.000 mieszkańców. Oferuje szereg rozrywek przez cały rok a zwiedzanie wąskich uliczek zabytkowego Barrio de Santa Cruz dostarcza niezapomnianych wrażeń.

Alicante jest doskonale skomunikowane z Polską, tanie linie lotnicze oferuję wiele bezpośrednich lotów do Alicante z każdego lotniska w Polsce, lot trwa tylko 3 godziny.

Nasi klienci decydując się na zakup nieruchomości w Hiszpanii najczęściej wybierają Costa Blanca - mówi Grzegorz Wojciechowski z CALACOSTA HOME IN SPAIN. Decyduje o tym kilka elementów: dobre połączenie lotnicze z Polską, doskonały klimat, piękno wybrzeża, doskonałe plaże i atrakcyjne ceny nieruchomości. CALACOSTA HOME IN SPAIN specjalizuje się w Wybrzeżu Costa Blanca, jesteśmy wakochani w tym regionie i rekomendujemy go jako miejsce do zakupu nieruchomości wakacyjnej. Costa Blanca jest bardzo popularną destynacją turystyczną, łatwo przez to wynająć naszą nieruchomość w okresach kiedy z niej nie korzystamy - dodaje Grzegorz Wojciechowski. Należy również podkreślić iż sezon turystyczny trwa cały rok i już kilkaset tysięcy obcokrajowców posiada tu swoje domy, my Polacy również dołączyliśmy do tej międzynarodowej społeczności.